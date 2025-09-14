Μία μέρα μετά την ήττα από τη Μονακό με τρίποντο του Τζέιμς στην τελευταία επίθεση, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε και από την Παρί, με 87-90, σε νέο φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Ο αγώνας άρχισε με τον Βεζένκοβ να είναι «ζεστός» και να πετυχαίνει 9 πόντους στα πρώτα λεπτά, με τους Γάλλους όμως να έχουν τις απαντήσεις, όπως δείχνει και το 12-12 στο 5′. Με τον Χολ να μπαίνει στο παιχνίδι, όμως, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε να πάρει μια μικρή διαφορά και να κλείσει στο +6 (23-17) το πρώτο δεκάλεπτο.

Στο δεύτερο η Παρί εκμεταλλεύθηκε τα λάθη των «ερυθρόλευκων» και κατάφερε όχι μόνο να μειώσει αλλά και να προσπεράσει με 32-28 στο 14′, οι Βεζένκοβ και Φουρνιέ όμως βγήκαν μπροστά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν στο +5 (42-37) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα κατάφερε να παραμείνει μπροστά και στο τρίτο δεκάλεπτο, με το σκορ να είναι στο 63-60 στο 30′, στο τέταρτο όμως οι Γάλλοι πέρασαν μπροστά (69-65) με σερί 6-0 και στο 35′ πήγαν και στο +7 (78-71), ελέγχοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Με τον Βεζένκοβ, βέβαια, να σκοράρει συνεχώς και να φτάνει στους 32 πόντους ο Ολυμπιακός κατάφερε να αντιδράσει και να ισοφαρίσει 87-87, οι βολές του Ιφί όμως στα τελευταία δευτερόλεπτα έδωσαν τη νίκη στην Παρί με 90-87.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 42-37, 63-60, 87-90