Η Εθνική ομάδα της Τουρκίας κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Eurobasket, πετυχαίνοντας κάτι που είχε να συμβεί σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα.

Μετά από 24 χρόνια, οι Τούρκοι βρέθηκαν ξανά στη διεκδίκηση του τίτλου, επικρατώντας αυτή τη φορά της Εθνικής Ελλάδας σε μια βραδιά που όλα πήγαν στραβά για τη «γαλανόλευκη».

Η τελευταία φορά που είχαν φτάσει τόσο ψηλά ήταν το 2001, όταν ως διοργανωτές είχαν αποκλείσει τη Γερμανία στον ημιτελικό, προτού ηττηθούν στον τελικό από τη Γιουγκοσλαβία.

Το συγκρότημα του Εργκίν Αταμάν, γεμάτο ποιοτικούς παίκτες, επιβεβαίωσε από νωρίς την ανωτερότητά του μέσα στο παρκέ, με αποτέλεσμα η πρόκριση να φαίνεται σχεδόν δεδομένη. Η συγκεκριμένη διάκριση είχε γίνει στόχος εδώ και πολλά χρόνια από τους Τούρκους, ενώ εκτός έδρας αντίστοιχη επιτυχία είχε να σημειωθεί για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Όπως ήταν φυσικό, η επιτυχία αυτή προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς, οι οποίοι φάνηκαν ξεκάθαρα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Πάντως, κάποιες διαδικτυακές αναρτήσεις του μεγάλου αστέρα της Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν, δημιούργησαν αντιδράσεις, αφού θεωρήθηκαν ότι περιείχαν υπονοούμενα εθνικιστικού χαρακτήρα. Αρχικά, ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς δημοσίευσε μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης, όπου ο Κεμάλ κάθεται σε μια καρέκλα και πίσω του στέκονται οι παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Στη συνέχεια ανάρτησε εικόνες από τον αγώνα με την Ελλάδα συνοδεύοντάς τες με τη φράση: «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;», κάτι που αρκετοί εξέλαβαν ως υπαινιγμό για τη Μικρασιατική καταστροφή και το γνωστό ανθελληνικό σύνθημα περί του «μαθήματος κολύμβησης» στους Έλληνες το 1922.

Εάν όντως εννοούσε κάτι τέτοιο, το έκανε με ιδιαίτερα υπαινικτικό τρόπο, καθώς η συγκεκριμένη φράση συναντάται και σε ένα τραγούδι.

Πρόκειται για το «Kafa» της Sıla, το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και χρόνια και φαίνεται πως… μόλις τώρα θυμήθηκε να χρησιμοποιήσει ο Τούρκος διεθνής.