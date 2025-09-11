Ο Μπάμπης Κωστούλας συνεχίζει τις προπονήσεις στη Μπράιτον, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει αγωνιστεί στην Premier League.

Κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης, ο Κωστούλας κατάφερε να πετύχει ένα εντυπωσιακό γκολ, εκτελώντας ένα δύσκολο σουτ.

Μαζί με τον Στέφανο Τζίμα, που είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στην προετοιμασία, πλέον συμμετέχει σε πλήρεις προπονητικούς ρυθμούς, δείχνοντας έτοιμος για μεγαλύτερο αγωνιστικό χρόνο.

Ο προπονητής της ομάδας, Φαμπιάν Χιουρτζέλερ, υπογράμμισε ότι «δε θα βιαστεί να χρησιμοποιήσει κανέναν εκ των δύο Ελλήνων», τονίζοντας την ανάγκη για ομαλή και σταδιακή ένταξή τους στις απαιτήσεις της Premier League.

Μέχρι τώρα, ο Κωστούλας έχει κάνει την εμφάνισή του μόνο ως αλλαγή στον αγώνα του League Cup κόντρα στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ, φορώντας τη φανέλα της Μπράιτον.