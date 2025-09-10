Το Final Four της Euroleague για τη σεζόν 2025-26 θα διεξαχθεί τελικά στην Αθήνα, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να σχολιάζει την απόφαση των ομάδων-μετόχων με ανάρτησή του στα social media.

Η Αθήνα και το Βελιγράδι ήταν οι δύο πόλεις που διεκδικούσαν τη διοργάνωση του Final Four και τελικά με ψήφους 8-3 (συν δύο λευκά) αποφασίστηκε αυτό να γίνει στο ΟΑΚΑ ή Telecom Center Athens, όπως ονομάζεται πλέον.

Μια απόφαση που έκανε πολύ χαρούμενους τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να σχολιάζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μέσω story στο Instagram, όπου ανέφερε τα εξής…

«Ευχαριστώ όλους για τα ατελείωτα μηνύματα και τα συγχαρητήρια για το Final Four που θα γίνει εδώ, αλλά δεν τα αξίζω. Τα συγχαρητήρια αξίζουν στην πολιτική ηγεσία, σε όσους ασχολήθηκαν για να έρθει εδώ το Final Four. Είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, θεωρώ είναι δίκαιο. Τα συγχαρητήρια όταν θα το σηκώνουμε».