Ο Τσέντι Όσμαν είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της Τουρκίας στο EuroBasket 2025 και ο Εργκίν Αταμάν δεν θέλει ούτε να σκέφτεται το ενδεχόμενο απουσίας του από τον ημιτελικό με την Εθνική Ελλάδας, μετά τον τραυματισμό του κόντρα στην Πολωνία.

Οι Τούρκοι επικράτησαν εύκολα στον προημιτελικό και πήραν το εισιτήριο για την 4άδα, αυτό όμως δεν σημαίνει πως όλα πήγαν καλά καθώς υπήρξαν και άσχημα νέα και είχαν να κάνουν με τον τραυματισμό του Όσμαν.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού χτύπησε σε μια φάση, έφυγε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, επέστρεψε στον πάγκο και μία μέρα μετά, σήμερα Τετάρτη (10/9) δηλαδή, δεν πήρε μέρος στην προπόνηση της ομάδας του.

Η συμμετοχή του, επομένως, στον ημιτελικό της Παρασκευής (12/9) με την Ελλάδα δεν μπορεί να θεωρηθεί 100% σίγουρη, αν και οι δηλώσεις του Αταμάν για το θέμα έδειξαν πως μάλλον θα είναι έτοιμος.

«Ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν είναι σοβαρός. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, δεν θα μπορούσε να παίξει. Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάταγμα κόπωσης. Έχει πρήξιμο αυτή τη στιγμή και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ο Τσέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», είπε ο προπονητής της Τουρκίας.