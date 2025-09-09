Στον Βόλο θα διεξαχθεί τελικά το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League ενώ αυτό ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ θα γίνει σε ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο.

Η λίγκα δεν είχε ορίσει ημέρα και ώρα διεξαγωγής για την αναμέτρηση των «πράσινων» με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο καθώς υπήρχε θέμα με το γήπεδο. Θέμα που λύθηκε τώρα καθώς το παιχνίδι ορίστηκε για την προσεχή Κυριακή (14/9) στις 18:00 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Αρχικά φαινόταν πως το ματς θα γινόταν στη Λάρισα, ο Παναθηναϊκός όμως πρότεινε την πόλη του Βόλου και η Κηφισιά συμφώνησε, οπότε το συγκεκριμένο θέμα έκλεισε.

Αυτό που παραμένει ανοιχτό είναι το πού θα γίνει το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, με το μόνο σίγουρο να είναι η πόλη: Αθήνα. Από εκεί και πέρα, τα υποψήφια γήπεδα είναι δύο, αυτό της Λεωφόρου και το ΟΑΚΑ.

Η σχετική ανακοίνωση της Stoiximan Super League αναφέρει τα εξής…

«Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την αλλαγή έδρας διεξαγωγής του αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, 3ης αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, λόγω ακαταλληλότητας του χλοοτάπητα του Παγκρήτιου Σταδίου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30. Αν μέχρι την Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι δεν έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο (θέματα VAR, άδειες κ.α.) εξουσιοδοτείται η Super League για τον ορισμό διεξαγωγής του αγώνα στο γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης”».