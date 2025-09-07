Τον 6ο Grand Slam τίτλο της καριέρας του κατέκτησε ο Κάρλος Αλκαράθ σε ηλικία μόλις 22 ετών! Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε του Γιανίκ Σίνερ με 3-1 σετ (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) στον τελικό του US Open και στέφθηκε πρωταθλητής στη Νέα Υόρκη για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο Κάρλος Αλκαράθ πήρε εκδίκηση για τον χαμένο τελικό στο Wimbledon πριν δύο μήνες και κατέκτησε τον δεύτερο Grand Slam τίτλο του μέσα στη σεζόν, μετά τον θρίαμβο επί του Ιταλού και στον τελικό του Roland Garros.

Οι δύο τενίστες μοιράστηκαν ουσιαστικά τους Grand Slam τίτλους τη φετινή σεζόν, αφού ο Κάρλος Αλκαράθ κατέκτησε το Roland Garros και το US Open, ενώ ο Γιανίκ Σίνερ κυριάρχησε στο Australian Open και το Wimbledon.

Τον τελικό παρακολούθησε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.