Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, όπως έγινε γνωστό πριν λίγες μέρες, ενδιαφέρεται για την αγορά των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ανακοίνωσε ότι εστάλη στους εκπροσώπου του το έγγραφο εμπιστευτικότητας.

Πιο πιθανό από ποτέ, εδώ και πολλά χρόνια, μοιάζει το ενδεχόμενο η ασπρόμαυρη ΚΑΕ να περάσει στα χέρια ενός επενδυτή καθώς υπάρχει ενδιαφέρον και από τις ΗΠΑ. Όπως και να έχει, πάντως, οι οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά» περιμένουν εξελίξεις με τον Μυστακίδη, ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία του να αναλάβει και το χτίσιμο του νέου γηπέδου της Τούμπας.

Όπως, λοιπόν, ανακοίνωσε η ΚΑΕ το βράδυ της Κυριακής (7/9), εστάλη στους εκπροσώπους του Μυστακίδη το έγγραφο εμπιστευτικότητας και τώρα απομένει να το υπογράψει και να το στείλει ώστε να αρχίσει η διαδικασία του οικονομικού ελέγχου.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, εστάλη προς τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη το έγγραφο εμπιστευτικότητας, προκειμένου να ελεγχθεί και από την πλευρά τους. Αναμένεται η υπογραφή του και η αποστολή προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ του «letter of intent», ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας», ανέφερε η ανακοίνωση.