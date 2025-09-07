Η Φινλανδία πέτυχε την απόλυτη ανατροπή και πέταξε έκτος EuroBasket 2025 τη Σερβία, με τα σερβικά ΜΜΕ να κατακεραυνώνουν την εθνική τους ομάδα, η οποία αποδείχτηκε πως ήταν φαβορί μόνο στη θεωρία.

«Ντροπή και αίσχος: Η Φινλανδία καταστρέφει τα όνειρα της Σερβίας για χρυσό», έγραψε η ιστοσελίδα SPORTKLUB.

«Αγωνία για τη Σερβία! Τα χρυσά όνειρα μιας γενιάς πνίγηκαν σε μία φινλανδική λίμνη», σημείωσε η ιστοσελίδα meridian sport, με την telesport να γράφει: «Η Σερβία δεν άντεξε το βάρος του φαβορί, η Φινλανδία είναι μία νέα τραυματική εμπειρία».

Σημειώνεται, ότι η Φινλανδία θριάμβευσε με 92-86, μπαίνοντας δυναμικά στο ματς και παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα (1-11) από το πρώτο δίλεπτο. Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ο βασικός εκφραστής των επιθέσεων των Φινλανδών που μαζί με τον Μίρο Λιτλ διατηρούσαν την ομάδα τους σε θέση οδηγού (9-20).