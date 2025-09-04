Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν απίθανος και στη νίκη της Σλοβενίας επί του Ισραήλ για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket 2025, εξηγώντας μετά τη λήξη γιατί απουσίαζε στην ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου και το αποδεικνύει και στη φετινή διοργάνωση καθώς κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις, οδηγώντας την ομάδα του στους «16».

Κόντρα στο Ισραήλ ο Ντόντσιτς είχε 37 πόντους, 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ και ένα μπλοκ βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του να πάρει τη νίκη με 106-96 και μετά τη λήξη ρωτήθηκε για την απουσία του την ώρα της ανάκρουσης των Εθνικών Ύμνων.

«Έπρεπε να πάω στην τουαλέτα, δεν μπορούσα να περιμένω. Αλλιώς ποτέ δεν θα έχανα τον εθνικό ύμνο», ήταν η ειλικρινής απάντησή του.