Με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι ξανά εκπληκτικός έχοντας 37 πόντους, 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ και ένα μπλοκ, η Σλοβενία νίκησε με 106-96 το Ισραήλ και προκρίθηκε ως 3η του ομίλου της στους «16» του EuroBasket 2025.

Μετά από ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο του Ντόντσιτς (24π. σε αυτό το διάστημα), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Σλοβενία έβαλε τις βάσεις της νίκης, εξασφαλίζοντας στο 20΄ μία διαφορά ασφαλείας 13 πόντων (43-56), την οποία συντήρησε μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (65-79).

Στον… επίλογο της αναμέτρησης και όταν βγήκε για ανάσες ο Ντόντσιτς, το Ισράηλ έδειξε σημάδια αντίδρασης, αλλά με την επιστροφή του ΝΒΑερ στο παρκέ, το όνειρο της ανατροπής έσβησε, όπως… έσβησαν και οι 34 πόντοι του εξαιρετικού απόψε Ντένι Αβντίγια.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 43-56, 65-79, 96-106

Ισραήλ (Χαλάχμι): Κάρινγκον 9 (1), Σέγκεβ, Αβντίγια 34 (4), Σόρκιν 14 (1) Τίμορ 6 (1), Μάνταρ 10, Λέβι 6, Μπεργκ, Γκινάτ 8, Ζούσμαν 3 (1), Παλάτιν 6 (2).

Σλοβενία (Σέκουλιτς): Κράμπελι 4, Νίκολιτς 16 (2), Πρέπελιτς 8 (2), Μούριτς 6 (1), Ράντοβιτς 14 (1), Χρόβατ 10 (2), Στσούκα, Όμιτς 11, Στέργκαρ, Ντόντσιτς 37 (4).