Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν ανάγκασε στην πρώτη της ήττα τη Σερβία καθώς τη νίκησε με 95-90 και τερμάτισε, έτσι, στην 1η θέση του ομίλου της στο EuroBasket 2025.

Ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι με εξαίρεση το προβάδισμα των Τούρκων 19-11 στο ξεκίνημα του αγώνα, καμία ομάδα δεν μπόρεσε να πάρει διαφορά μεγαλύτερη των 6 πόντων. Στο πρώτο ημίχρονο, ένας απίστευτος Αλπερέν Σενγκούν «άγγιξε» το triple-double, όταν είχε 12π., 8ρ., 7ασ. σε 18 λεπτά συμμετοχής! Όμως χάρη στην πολυφωνία (είχαν σκοράρει οι 10 από τους 11) οι Σέρβοι έκλεισαν με προβάδισμα το 20λεπτο (49-46).

Στο μεταξύ ο Αλέκσα Αβράμοβιτς είχε φύγει για τα αποδυτήρια με πρόβλημα τραυματισμού, κάτι που αποτελούσε μείζον θέμα για τη Σερβία, δεδομένης και της απώλειας του Μπογκντάνοβιτς.

Το ντέρμπι πόντο-πόντο συνεχίστηκε στην τρίτη περίοδο, με την Τουρκία να εκτελεί ασταμάτητα έξω από τα 6,75, τους Λάρκιν και Οσμάν να παραμένουν «καυτοί», ενώ οι «Πλάβι» άρχισαν να τροφοδοτούν περισσότερο τον Γιόκιτς. Πήραν βέβαια και πολλές βοήθειες από τον αλάνθαστο Γκούντουριτς, τους δύο Γιόβιτς και τον Πετρούσεφ.

Ο αδιαφιλονίκητος ΜVP της αναμέτρησης, ο Σενγκούν, ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε στη φάση που έκρινε το παιχνίδι. Απέμεναν 21 δευτερόλεπτα, το σκορ ήταν στο 91-90 υπέρ των Τούρκων και στο σημείο εκείνο έκλεψε τη μπάλα κερδίζοντας την πολυτιμη τελευταία κατοχή. Στη συνέχεια οι Σέρβοι έκαναν φάουλ στον Λάρκιν ο οποίος έγραψε το 93-90 για να ακολουθήσει το άστοχο τρίποντο του Γιόκιτς και οι νέες ελεύθερες βολές για το 95-90 από τον Σενγκούν ο οποίος έχασε στο «τσακ» το triple double με 28π., 13ρ., 8ασ.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 46-49, 74-73, 95-90

Τουρκία (Αταμάν): Λάρκιν 23 (5), Χαζέρ 3 (1), Οσμάν 16 (4), Κορκμάζ 8 (2), Σενγκούν 28 (4), Οσμανί 10 (1), Μπονά 2, Σιπαχί 5 (1).

Σερβία (Πέσιτς): Πετρούσεβ 13, Ν. Γιόβιτς 10, Μαρίνκοβιτς 7 (1), Βούκσεβιτς 5, Ντόμπριτς 1, Γιόκιτς 6, Μίτσιτς 7 (1), Γκούντουριτς 3, Σ. Γιόβιτς 4, Αβράμοβιτς 14 (1), Μιλουτίνοβ 12.