Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Πέμπτη (4/9) την Ισπανία με στόχο τη νίκη που θα της δώσει την 1η θέση στον όμιλό της στο EuroBasket 2025 και ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Οι δύο παίκτες είχαν απουσιάσει από την αναμέτρηση με τη Βοσνία, όπου η Ελλάδα γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση έπειτα από τρεις συνεχόμενες νίκες, με τον Greek Freak να έχει ενοχλήσεις στο γόνατο και τον «Λάρι» να έχει ενοχλήσεις στη μέση.

Παρ’ όλα αυτά, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ο Σπανούλης ήταν σίγουρος πως αμφότεροι θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με την Ισπανία και όντως είναι, γεγονός που προκαλεί χαμόγελα και αισιοδοξία.

Η Εθνική Ελλάδας ξέρει ότι με νίκη επί των Ισπανών θα τερματίσει στην 1η θέση του ομίλου και θα έχει πιο εύκολες διασταυρώσεις στα νοκ άουτ ενώ με ήττα πάει για… 3η ή 4η θέση.