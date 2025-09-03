Έχοντας και τη συμπαράσταση των οπαδών της η Λετονία έκανε πλάκα απέναντι στην Τσεχία συντρίβοντάς τη με 109-75 και περιμένει τη φάση των «16», τερματίζοντας στην 3η θέση του ομίλου της στο Eurobasket 2025.

Με 17/36 τρίποντα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, απόλυτο έλεγχο των ριμπάουντ (41 έναντι 27), 31 ασίστ και μόλις 7 λάθη, η Λετονία δεν αισθάνθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης την… ανάσα της Τσεχίας, η οποία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

Από το σύνολο του Λούκα Μπάνκι έλαμψαν οι Ντάβις και Ντάιρις Μπέρτανς, οι οποίοι σημείωσαν από 20 πόντους, ενώ οι Κρίσταπς Πορζίνγκις και Ρόλαντς Σμιτς, πρόσθεσαν από 16. Στους 12 σταμάτησε ο Αρτούρς Κούρουκς.

Υποψήφιοι αντίπαλοι της Λετονίας στους «16» είναι η Γερμανία, η Φινλανδία και η Λιθουανία.

Τα δεκάλεπτα: 24-30, 44-58, 56-86, 75-109

Τσεχία (Οκάμπο): Ζίντεκ 2, Χρούμπαν 1, Κέιβαλ 4, Πέτερκα 11 (3), Μπόχατσικ, Σεχνάλ 11, Κρίβανεκ 7 (1), Κρέιτσι 11 (3), Κριζ 4, Μπαλίντ 9 (1), Σβόμποντα 10, Κίζλινκ 5.

Λετονία (Μπάνκι): Μεγιέρις 6 (3), Πορζίνγκις 16 (1), Ντάβις Μπέρτανς 20 (3), Νταϊρίς Μπέρτανς 20 (6), Σμιτς 16 (1), Κάβαρς 4, Λόμαζ 6 (1), Στέινμπεργκς 6 (2), Κούρουκς 12 (2), Ζάγκαρς 3 (1).