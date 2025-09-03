Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος για τη σεζόν 2025-26 ολοκληρώθηκε και η FIFA ανακοίνωσε ότι έγινε ρεκόρ τόσο στον αριθμό των μεταγραφών, οι οποίες ήταν σχεδόν 12.000, όσο και στα λεφτά που δαπάνησαν οι ομάδες καθώς μιλάμε για 9,76 δισ. δολάρια.

Η αγορά του ανδρικού ποδοσφαίρου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνεχίζει να κινείται σε πρωτοφανή επίπεδα δραστηριότητας και δαπανών. Κατά το φετινό μεσοδιάστημα πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 12.000 διεθνείς μεταγραφές, αριθμός ρεκόρ, ενώ το συνολικό ποσό των μεταγραφικών τελών εκτινάχθηκε στα 9,76 δισ. δολάρια – το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ σε μεταγραφική περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου.

Η Αγγλία διατήρησε τα σκήπτρα της ως ο κορυφαίος «επενδυτής» στον κόσμο, ξοδεύοντας πάνω από 3 δισ. δολάρια – επίσης ρεκόρ για μία μόνο ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Σε αριθμό εισερχόμενων μεταγραφών, οι τρεις πρώτες χώρες ήταν η Αγγλία, η Πορτογαλία και η Βραζιλία.

Αξιοσημείωτη άνοδος καταγράφηκε και στο γυναικείο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με πάνω από 1.100 μεταγραφές και νέο ρεκόρ. Οι δαπάνες για μεταγραφικά τέλη έφτασαν τα 12,3 εκατ. δολάρια, αυξημένες κατά περισσότερο από 80% σε σύγκριση με το 2024. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδείχθηκαν ως η χώρα με τις μεγαλύτερες δαπάνες (άνω των 4 εκατ. δολαρίων), ενώ πρώτες σε εισερχόμενες μεταγραφές ήταν η Γερμανία, η Αγγλία και οι ΗΠΑ.

«Παρατηρούμε μια αγορά μεταγραφών σε πλήρη άνθιση, τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Εμίλιο Γκαρθία Σιλβέρο, επικεφαλής Νομικών και Κανονιστικών Υποθέσεων της FIFA, προσθέτοντας: «Ενώ πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στο ανδρικό ποδόσφαιρο ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η εκρηκτική άνοδος των μεταγραφών στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι εξίσου αξιοσημείωτη, καθώς επιβεβαιώνει τη ραγδαία επαγγελματοποίηση και ανάπτυξη του αθλήματος σε επίπεδο συλλόγων».

Συνολικά, τα αποτελέσματα του μεσοδιαστήματος του 2025 καταδεικνύουν τη συνεχή διεύρυνση της διεθνούς κινητικότητας παικτών και τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του παγκόσμιου συστήματος μεταγραφών.

Αναλυτικά

-Οι δαπάνες στο ανδρικό ποδόσφαιρο ανήλθαν στα 9,76 δισ. δολάρια – νέο ιστορικό ρεκόρ (αύξηση άνω του 50% σε σχέση με το μεσοδιάστημα του 2024).

-Οι μεταγραφές στο γυναικείο ποδόσφαιρο άγγιξαν τα 12,3 εκατ. δολάρια – η υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών (αύξηση άνω του 80% σε σχέση με το 2024).

-Νέο ρεκόρ στον αριθμό μεταγραφών: σχεδόν 12.000 στους άνδρες και πάνω από 1.100 στις γυναίκες.