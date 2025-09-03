Με τον Λισμπόα να πετυχαίνει 17 πόντους και τον Κέτα να προσθέτει άλλους 15, η Πορτογαλία νίκησε με 68-65 την Εσθονία για την τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου και πήρε την πρόκριση για τους «16» του EuroBasket 2025.

Η Εσθονία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε προηγηθεί με 65-64 στα 40΄΄ δια χειρός Άρτουρ Κόνοντσουκ (μετά από 9 δικούς του διαδοχικούς πόντους), για να κερδίσει δύο διαδοχικά φάουλ, από τον Κάσπαρ Τρέιερ και τον Γιάναρι Γιοεσάρ, ο Ραφαέλ Λισμπόα και ευστοχώντας σε 4/4 βολές να διαμορφώσει το τελικό 68-65 υπέρ της Πορτογαλίας. Ο Λισμπόα είχε ευστοχήσει και σε τρίποντο πριν κάνει το 65-64 ο Κόνοντσουκ.

Ο πόιντ γκαρντ της εθνικής Πορτογαλίας, Ραφαέλ Λισμπόα ήταν και ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους και 5 ασίστ.

Ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Νιεμίας Κέτα, πρόσφερε 15 πόντους και 3 ριμπάουντ πριν αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές. Πλησίασε το double double o Μιγκέλ Κειρόθ, με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Τραβάντε Ουίλιαμς είχε συγκομιδή 11 πόντους και 8 ριμπάουντ (συν 4 ασίστ και 3 κλεψίματα).

Από την Εσθονία, ξεχώρισε ο Άρτουρ Κόνοντσουκ με 20 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 32-27, 45-47, 65-68

Εσθονία (Ρανούλα): Ντρελ 5, Ρόσενταλ, Ραϊέστε, Τρέιερ 10 (2), Τας 2, Χέρμετ, Γιόσαρ 11 (3), Ρίσμα, Κόνοτσουκ 20 (3), Κουλαμάε 17 (4).

Πορτογαλία (Γκόμεζ): Μπρίτο 3, Βόιτσο, Ουίλιαμς 11, Αμαράντε, Βεντούρα 4 (1), Κεϊρόζ 10, Γκαμέιρο 3 (1), Ρελβάο 2, Λισμπόα 17 (2), Σα 3 (1), Κέτα 15.