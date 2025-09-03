Πρόγραμμα-βουνό περιμένει τους νταμπλούχους Ελλάδος μετά τη διακοπή για τους αγώνες της Εθνικής ομάδας, με τους Πειραιώτες να έχουν αρκετά «ζευγάρια» αγώνων Champions League και ντέρμπι.

Για παράδειγμα μετά το εντός έδρας ματς με την Πάφο (17/9) θα πάει στη Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ μετά το ταξίδι στο Λονδίνο για το παιχνίδι με την Άρσεναλ (1/10), θα πάει στην Τούμπα για το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Μετά το ταξίδι στη Βαρκελώνη για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (21/10), θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, ενώ τρία 24ωρα πριν από το ματς με την Αϊντχόφεν (4/11), θα φιλοξενήσει τον Άρη στον Πειραιά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: