Πρόγραμμα-βουνό περιμένει τους νταμπλούχους Ελλάδος μετά τη διακοπή για τους αγώνες της Εθνικής ομάδας, με τους Πειραιώτες να έχουν αρκετά «ζευγάρια» αγώνων Champions League και ντέρμπι.
Για παράδειγμα μετά το εντός έδρας ματς με την Πάφο (17/9) θα πάει στη Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ μετά το ταξίδι στο Λονδίνο για το παιχνίδι με την Άρσεναλ (1/10), θα πάει στην Τούμπα για το ματς με τον ΠΑΟΚ.
Μετά το ταξίδι στη Βαρκελώνη για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (21/10), θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, ενώ τρία 24ωρα πριν από το ματς με την Αϊντχόφεν (4/11), θα φιλοξενήσει τον Άρη στον Πειραιά.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- 13 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός (Πρωτάθλημα)
- 17 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός – Πάφος (Τσάμπιονς Λιγκ)
- 21 Σεπτεμβρίου: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα)
- 27 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός (Πρωτάθλημα)
- 1 Οκτωβρίου: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (Τσάμπιονς Λιγκ)
- 5 Οκτωβρίου: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα)
- 18 Οκτωβρίου: ΑΕΛ – Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα)
- 21 Οκτωβρίου: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (Τσάμπιονς Λιγκ)
- 26 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Πρωτάθλημα)
- 29 Οκτωβρίου: Αγώνας Κυπέλλου
- 1 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Άρης (Πρωτάθλημα)
- 4 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (Τσάμπιονς Λιγκ)
- 9 Νοεμβρίου: Κηφισιά – Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα)
- 22 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ατρόμητος (Πρωτάθλημα)
- 26 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπιονς Λιγκ)
- 30 Νοεμβρίου: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα)
- 3 Δεκεμβρίου: Αγώνας Κυπέλλου
- 6 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός – ΟΦΗ (Πρωτάθλημα)
- 9 Δεκεμβρίου: Καϊράτ – Ολυμπιακός (Τσάμπιονς Λιγκ)
- 14 Δεκεμβρίου: Άρης – Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα)
- 20 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός – Κηφισιά (Πρωτάθλημα)
- 3 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός – ΟΦΗ (Σούπερ Καπ)
- 10 Ιανουαρίου: Ατρόμητος – Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα)
- 17 Ιανουαρίου: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα)
- 20 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (Τσάμπιονς Λιγκ)
- 25 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός – Βόλος (Πρωτάθλημα)
- 28 Ιανουαρίου: Άγιαξ – Ολυμπιακός (Τσάμπιονς Λιγκ)
- 1 Φεβρουαρίου: ΑΕΚ – Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα).