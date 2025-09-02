Με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι ξανά απολαυστικός έχοντας 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και ένα μπλοκ, η Σλοβενία νίκησε με 87-79 την Ισλανδία και προκρίθηκε στους «16» του EuroBasket 2025.

Δίχως να πατήσει… γκάζι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Σλοβενία διατηρούσε ένα μικρό προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο και περίμενε το ξέσπασμα για να καθαρίσει το ματς.

Αυτό ήρθε στην τρίτη περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 11-24 ξέφυγε με +14 (46-60 στο 30΄) και δεν κοίταξε πίσω.

Εκτός του Ντόντσιτς διψήφιος ήταν και ο Αλεξέι Νίκολιτς με 17 πόντους, ενώ από την Ισλανδία πάλεψε ο Μάρτιν Χέρμανσον με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 35-36, 46-60, 79-87