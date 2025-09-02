Έχοντας ανακοινωθεί και επισήμως από τον Ολυμπιακό, ο Μεχντί Ταρέμι με ανάρτησή του τα social media αποχαιρέτησε την Ίντερ, με την οποία έφτασε ως τον τελικό του Champions League την περσινή σεζόν.

Ο διεθνής Ιρανός φορ είναι παίκτης των «ερυθρόλευκων» εδώ και δύο 24ωρα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μετά την περσινή σεζόν στην Ιταλία, όπου σε 43 εμφανίσεις με τους «νερατζούρι» μέτρησε 3 γκολ και 9 ασίστ.

Ο Ταρέμι διεκδίκησε όλους τους τίτλους με τους Μιλανέζους και θέλησε να τους αποχαιρετήσει με ανάρτησή του στα social media, όπου έγραψε τα εξής…

«Είναι δύσκολο να αποχαιρετήσω μια φανέλα και έναν λαό που έμαθα να αγαπώ πραγματικά. Ευχαριστώ την Ίντερ, τους συμπαίκτες μου, το προσωπικό και κυρίως εσάς τους οπαδούς για την τεράστια αγάπη που μου δείξατε.

Θα κουβαλάω πάντα μαζί μου το Σαν Σίρο, τα συναισθήματα και το πάθος σας. Η Ίντερ θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου και με ευγνωμοσύνη σας χαιρετώ όλους, ευχόμενος να κερδίσετε ακόμα πολλά.

Με αγάπη, Μεχντί Ταρέμι».