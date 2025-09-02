Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος για το 2025 φθάνει στο τέλος της σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι άνοιξαν τις τσέπες τους διάπλατα, φέρνοντας στην ομάδα τους παίκτες με αστρονομικά ποσά.
Μια 11άδα που κόστισε συνολικά 894,5 εκατομμύρια ευρώ.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Αλεξάντερ Ίσακ, που υπέγραψε στη Λίβερπουλ έναντι 144 εκατ.ευρώ, ενώ ο Ούγκο Εκιτίκε «έκλεισε» στους κόκκινους για 95 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας.
💸 𝗠𝗢𝗦𝗧 𝗘𝗫𝗣𝗘𝗡𝗦𝗜𝗩𝗘 𝗫𝗜 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗜𝗡𝗗𝗢𝗪 💸— Gamdom Sport (@gamdomsport) September 1, 2025
11 big transfers and €879.5m spent on this side! 🤯
And this is all without Sesko, Osimhen, Eze, Cunha, Gyokeres, and more… 👀 pic.twitter.com/iyXLh2xGlD