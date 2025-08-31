Τη δεύτερη ήττα της στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της Premier League υπέστη η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία προηγήθηκε στην έδρα της Μπράιτον αλλά είδε τους γηπεδούχους να μετατρέπουν το 0-1 σε 2-1 και να την… προσπερνάνε στη βαθμολογία.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ήθελε να αφήσει πίσω της την εντός έδρας ήττα από την Τότεναμ και πήγε στην έδρα της Μπράιτον αποφασισμένη για τη νίκη. Η Σίτι πήρε από την αρχή τον έλεγχο του παιχνιδιού και πίεζε για το γκολ, το οποίο πέτυχε στο 34′ με τον Χάαλαντ μετά την πολύ ωραία ενέργεια του Μαρμούς.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 0-1 και στο ξεκίνημα του δεύτερου η ομάδα του Μάντσεστερ είχε δύο ευκαιρίες για να πετύχει δεύτερο γκολ αλλά ο Μπομπ τις έχασε. Και αφού δεν έγινε το 0-2, έγινε στη συνέχεια η ανατροπή.

Στο 67′ ο Μίλνερ με εκτέλεση πέναλτι έκανε το 1-1 και στη συνέχεια η Μπράιτον πήρε τα πάνω της και πίεσε για τη νίκη, την οποία πήρε στο 89′, όταν ο Γκρούντα… εξέθεσε τους Τράφορντ και Ντίας και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.