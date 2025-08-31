Ο Αλεσάντρο Βολιάκο υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε την απόκτησή του με βίντεο που τον δείχνει να… μεγαλουργεί στην κουζίνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο Αλεσάντρο Μπιάνκο μετά τη συμφωνία με τη Φιορεντίνα.

Ο Βολιάκο προσγειώθηκε το Σάββατο (30/8) στη Θεσσαλονίκη καθώς η Τζένοα είπε το «ναι» για τον δανεισμό του και μία μέρα μετά πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους «ασπρόμαυρους».

Η ΠΑΕ, μάλιστα, αποφάσισε να τον παρουσιάσει με ένα βίντεο στο οποίο ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός… διδάσκει στην κουζίνα με σπαγγέτι, πίτσα και εσπρέσο καφέ, δείχνοντας πώς θα πρέπει να τα ετοιμάζουμε όλα αυτά.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεσάντρο Βολιάκο από τη Τζένοα με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 4.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1998 στο Ακουαβίβα ντέλε Φόντι της Ιταλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Μπάρι, πριν μετακομίσει στη Γιουβέντους, όπου εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής των Μπιανκονέρι. Τον Ιανουάριο του 2018 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Πάντοβα, με την οποία έκανε το και το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Πορντενόνε, όπου αγωνίστηκε για δύο γεμάτες σεζόν, καταγράφοντας 59 συμμετοχές και μία ασίστ στη Serie B.

Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε από την Τζένοα και παραχωρήθηκε άμεσα δανεικός στη Μπενεβέντο, με την οποία πραγματοποίησε 30 συμμετοχές στη Serie B τη σεζόν 2021–22.

Μετά την επιστροφή του στην Τζένοα, ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε για δύο χρόνια σε Serie A και Serie B, καταγράφοντας συνολικά 64 συμμετοχές, δύο γκολ και δύο ασίστ, ενώ το δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Πάρμα.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Βολιάκο έχει εκπροσωπήσει την Ιταλία από την U15 μέχρι και την U21, μετρώντας συνολικά 29 συμμετοχές», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Υπογράφει και ο Μπιάνκο

Ο Βολιάκο, πάντως, δεν θα είναι ο μοναδικός Ιταλός που θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καθώς βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το πρωί της Κυριακής (31/8) και ο Μπιάνκο, μετά τη συμφωνία με τη Φιορεντίνα. Ο 22χρονος χαφ θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του, με τη συμφωνία των δύο ομάδων να προβλέπει τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς.