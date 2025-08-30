Λίγες ώρες μετά τα ρεπορτάζ για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Αλεσάντρο Μπιάνκι της Φιορεντίνα, οι Ιταλοί υποστηρίζουν πλέον πως υπάρχει συμφωνία, αναφέροντας και τους όρους αυτής.

Το Σάββατο (30/8) προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Αλεσάντρο Βολιάκο της Τζένοα για να υπογράψει στους «ασπρόμαυρους» ως δανεικός με οψιόν αγοράς και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα έχει… παρέα και έναν συμπατριώτη του.

Ο λόγος για τον Μπιάνκι, τον 22χρονο Ιταλό χαφ της Φιορεντίνα, το ενδιαφέρον για τον οποίο έγινε γνωστό το Σάββατο μέσω Ιταλών δημοσιογράφων και αυτοί είναι που δίνουν συνέχεια στο θέμα κάνοντας λόγο για συμφωνία.

Συγκεκριμένα, ο έγκυρος Νικολό Σίρα αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media πως το θέμα έχει μπει στην τελική ευθεία με τις δύο ομάδες να συμφωνούν για δανεισμό με οψιόν αγοράς ενώ ο παίκτης έχει ήδη πει «ναι» για συμβόλαιο για 1+3 χρόνια.

Τα οικονομικά δεδομένα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, θα γίνει και αυτό όμως μετά την επικείμενη άφιξη του Μπιάνκο στη Θεσσαλονίκη.