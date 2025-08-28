Η συμμετοχή του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League φέρνει και απίστευτα έσοδα στα ταμεία του.

Οι ερυθρόλευκοι γνωρίζουν ήδη το μίνιμουμ των χρημάτων που θα λάβουν, ενώ το πόσο αυτό θα ανέβει εξαρτάται από τα αποτελέσματα που θα καταλάβει και φυσικά τη θέση, καθώς όσο πιο ψηλά, τόσο μεγαλύτερα τα οικονομικά μπόνους.

Οι ερυθρόλευκοι, όπως και κάθε φιναλίστ της League Phase του Champions League έχει εξασφαλισμένα 18.62 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ισχύει για όλους καθώς οι ομάδες που πήραν την πρόκριση από τα προκριματικά δεν εξασφαλίζουν επιπλέον χρήματα.

Όσον αφορά το value pillar υπολογίζεται ως εξής: Έχει ένα «ευρωπαϊκό μέρος» που είναι το 73% του ποσοστού και ένα μη ευρωπαϊκό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 27%.

Στο ευρωπαϊκό μέρος συνυπολογίζεται το market pool, τα χρήματα δηλαδή που λαμβάνονται από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Ο Ολυμπιακός είναι 24ος στο πενταετές ranking της UEFA.

Ο 36ος λαμβάνει μια μετοχή των 935 χιλιάδων ευρώ και ο πρώτος 36 τέτοιες μετοχές. Ο Ολυμπιακός είναι 31ος λαμβάνει πέντε μετοχές των 935 χιλιάδων ευρώ και από το ευρωπαϊκό μέρος του value pillar λαμβάνει 5.611 εκατομμύρια ευρώ.

Το μη ευρωπαϊκό μέρος υπολογίζεται αποκλειστικά από το δεκαετές ranking στην UEFA. Οι ομάδες ανάλογα με τη θέση τους, με τον ίδιο τρόπο που σας περιγράψαμε ακριβώς πάνω, λαμβάνουν μετοχές αξίας 346 χιλιάδων ευρώ.

Ο Ολυμπιακός λαμβάνει 13 τέτοιες μετοχές με τα τωρινά δεδομένα και τα έσοδά του φτάνουν τα 4.496 εκατομμύρια ευρώ. Αν συνυπολογίσουμε τις 275 χιλιάδες ευρώ που είναι το μπόνους που λαμβάνει ο τελευταίος, ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη έσοδα 29.002 εκατομμύρια ευρώ, αφού είναι 30ος σε έσοδα από την κατάταξη. Στην πρώτη θέση είναι η Μάντσεστερ Σίτι που ξεκινάει από τα 64 εκατομμύρια ευρώ.