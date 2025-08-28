Σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου θα διεξαχθεί η κλήρωση για τη League Phase του Champions League, στην οποία η Ελλάδα θα έχει ως μοναδικό εκπρόσωπο τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους στη σπουδαιότερη διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη.

Ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση, όμως αυτό στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σημασία. Εφόσον η κάθε ομάδα θα παίξει με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ, γίνεται αντιληπτό ότι και οι 35 υπόλοιποι σύλλογοι είναι εν δυνάμει αντίπαλοι των «ερυθρόλευκων».

Στο Μονακό για την κλήρωση θα βρίσκεται και ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας:

1o γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ

Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Μπενφίκα

Μπριζ

3ο γκρουπ

Τότεναμ

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο

Μαρσέιγ

4ο γκρουπ