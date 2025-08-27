Το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) ο Αμπντουλί Μανέ έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ωστόσο, η υπόθεση του 20χρονου μεσοεπιθετικού φαίνεται πως φτάνει σε οριστικό ναυάγιο για τους νταμπλούχους Ελλάδος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρξε ένα εύρημα στις ιατρικές εξετάσεις που δεν επιτρέπει να προχωρήσει η μεταγραφή του 20χρονου, ενώ φαίνεται να υπήρξε και μία αλλαγή στάσης της πλευράς των εκπροσώπων του παίκτη για το συμβόλαιο που θα υπέγραφε.

Oι νταμπλούχοι Ελλάδας στρέφουν το βλέμμα τους σε εναλλακτικές επιλογές για την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης, με τον χρόνο να πιέζει ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.