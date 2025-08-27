Μετά τη χθεσινή της πρόκριση της στη League Phase του Champions League, η Μπόντο Γκλιμτ προσπέρασε τον Ολυμπιακό στο ranking της UEFA.

Όταν η ομάδα που κατακτά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έχει εξασφαλισμένη τη θέση της, μέσω του πρωταθλήματος της, κάτι που συμβαίνει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τότε εκείνη με το μεγαλύτερο ranking, από τις ομάδες που δεν εξασφαλίζουν την παρουσία τους στο Champions League μέσω της εγχώριας λίγκας τους, προκρίνεται απευθείας στη League Phase.

Τη φετινή σεζόν, ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που πήρε το εισιτήριο με αυτό τον τρόπο. Αυτό συνέβη γιατί είχε υψηλή σχετική βαθμολογία, αλλά παράλληλα η Ρέιντζερς που τον ξεπερνούσε, δεν κατέκτησε τον τίτλο στη Σκωτία.

Η Μπόντο Γκλιμτ με την πρόκριση έφτασε τους 53.000 βαθμούς, προσπερνώντας με βραχεία κεφαλή τους «ερυθρόλευκους», που έχουν 52.500. Η Ρέιντζερς είναι αρκετά μπροστά, με 59.250.

Το γεγονός αυτό καθιστά κομβικής σημασίας, αναφορικά με συμμετοχή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τη νέα σεζόν, το να καταφέρει ο Ολυμπιακός να συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς από την Μπόντο Γκλιμτ στη League Phase του Champions League.