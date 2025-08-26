Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ είναι στην Κύπρο όπου θα δώσει τους αγώνες του ομίλου για το EuroBasket 2025 και ο Βασίλης Σπανούλης φρόντισε να κάνει και… ιδιαίτερα μαθήματα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην προπόνηση.

Η Εθνική μας ομάδα θα κατέβει στη διοργάνωση με στόχο να διεκδικήσει και να κατακτήσει το πρώτο μετάλλιο μετά το 2009 και ο ηγέτης της, φυσικά, θα είναι ο Greek Freak, ο οποίος δουλεύει καθημερινά με τους συμπαίκτες του.

Στην προπόνηση, λοιπόν, της Τρίτης (26/8), οι κάμερες των απεσταλμένων των ελληνικών ΜΜΕ στη Λεμεσό έπιασαν τον Σπανούλη να δίνει συμβουλές στον Αντετοκούνμπο για το πώς θα πρέπει να κινείται όταν υποδέχεται τη μπάλα στο ποστ αλλά και πώς θα πρέπει να ενεργεί στο σκριν.

Από εκεί και πέρα, τι αποτελέσματα θα έχουν αυτά τα μαθήματα και τι θα καταφέρει η Ελλάδα στο φετινό Eurobasket, θα φανεί στο παρκέ.