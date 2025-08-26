Το EuroBasket 2025 αρχίζει την Τετάρτη (27/8) και η ασφάλεια της αποστολής του Ισραήλ, το οποίο θα αγωνιστεί στον όμιλο του Κατοβίτσε της Πολωνίας, είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν τους αρμόδιους.

Οι Ισραηλινοί ταξίδεψαν στην Πολωνία όπου θα αντιμετωπίσουν στους αγώνες του ομίλου την Ισλανδία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, το Βέλγιο και φυσικά τους Πολωνούς, οι οποίοι θέλουν να εξασφαλίσουν πως όλα θα κυλήσουν ομαλά.

Έτσι, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ του Ισραήλ, η αποστολή της εθνικής ομάδας θα συνοδεύεται πάντα από τις μυστικές υπηρεσίας της χώρας, από την πολωνική αστυνομία αλλά και από την Ιντερπόλ, ώστε να εξασφαλιστεί πως δεν θα συμβεί το παραμικρό.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι παίκτες του Ισραήλ έχουν λάβει οδηγίες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται και αυτό που τους έχουν τονίσει οι υπεύθυνοι ασφαλείας είναι πως θα πρέπει να κρατήσουν χαμηλό προφίλ, να αποφύγουν το να επιδεικνύουν ισραηλινά σύμβολα και να ασχολούνται με τις προπονήσεις και τους αγώνες μόνο.