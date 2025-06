Η Αλ Σαμπάμπ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Τσικίνιο και έκανε πρόταση στον Ολυμπιακό, χωρίς όμως να υπάρχει συμφωνία προς το παρόν, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 29χρονος Πορτογάλος επιθετικός χαφ, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, μέτρησε 42 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις πετυχαίνοντας 8 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ.

Έτσι, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, η Αλ Σαμπάμπ κατέθεσε πρόταση στους «ερυθρόλευκους», χωρίς όμως να αναφέρει και το ποσό. Αναφέρει, όμως, ότι ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συμφωνία.

Την ίδια ώρα, πάντως, ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις προσπάθειές του για ενίσχυση στο χώρο του κέντρου και ενδιαφέρεται για τον Σκιπιόνι, όπως επίσης και για τους Ζαφείρη και Μίγια.

🚨🇸🇦 Al Shabab have submitted bid to sign Chiquinho from Olympiacos as he’s among main targets.



No agreement club to club so far. pic.twitter.com/XjMRspdogt