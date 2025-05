Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρώτησε τους ακόλουθούς του στα social media αν θα πρέπει να πάει στη Φενέρμπαχτσε ή την Αναντολού Εφές, όταν αποφασίσει να αποχωρήσει από το ΝΒΑ, έπειτα από μήνυμα που του έστειλε Τούρκος φίλαθλος.

Η σεζόν έχει ολοκληρωθεί για τον Greek Freak καθώς παρά τις προσπάθειές του οι Μιλγουόκι Μπακς ήταν απογοητευτικοί στα play off. Τις τελευταίες μέρες, επομένως, δείχνει μεγάλη διάθεση για επικοινωνία με τους φιλάθλους μέσω των social media και το έκανε ξανά.

Συγκεκριμένα, με αφορμή το μήνυμα ενός Τούρκου φιλάθλου που του έγραψε «Γιάννη έλα στη Φενέρ», ο Αντετοκούνμπο απευθύνθηκε στους ακόλουθούς του γράφοντας: «Ίσως όταν αποσυρθώ από το ΝΒΑ. Φενέρ ή Εφές;».

Σε ό,τι αφορά το άμεσο μέλλον, πάντως, όλα είναι πιθανά σε ό,τι αφορά τον Αντετοκούνμπο, καθώς υπάρχουν σενάρια για αποχώρησή του από τους Μπακς, έχοντας απογοητευτεί πλέον από την ομάδα του.

Maybe when I retire from the NBA.

Fener or Efes? 🤔 https://t.co/OSykhIKQuH