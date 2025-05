Η ισοπαλία της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Λέστερ και η απογοήτευση που εξέφρασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης προς το πρόσωπο του Νούνο Εσπίριτο Σάντο φούντωσε τις φήμες περί αλλαγής τεχνικού στην αγγλική ομάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Marca, «ο ιδιοκτήτης της Φόρεστ δεν έχει ξεχάσει τον Βαλβέρδε».

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε έχει περάσει δύο φορές από τον πάγκο του Ολυμπιακού και η Marca εξηγεί ότι ο Μαρινάκης τρέφει μεγάλη εκτίμηση για τον Ισπανό τεχνικό και δεν θα είχε αντίρρηση να συνεργαστούν για δεύτερη φορά, στα αγγλικά γήπεδα αυτή τη φορά. Η πρώτη θητεία του Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό ήταν το 2009, πριν ακόμα αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης την ομάδα.

Αυτή τη στιγμή, ο Βαλβέρδε βρίσκεται στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, στην τρίτη του θητεία στην ομάδα των Βάσκων. Το συμβόλαιό του λήγει, αν και σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα αναμένεται να το ανανεώσει, καθώς η Αθλέτικ είναι πολύ ικανοποιημένη με τη δουλειά του.

Η… σύγκρουση Νούνο – Μαρινάκη, ενδέχεται να οδηγήσει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο στην έξοδο, με τον ισχυρό άνδρα της Φόρεστ να στραφεί στον Βαλβέρδε, τον οποίο «θεωρεί έναν από τους καλύτερους προπονητές που είχε ποτέ».

Η υπόθεση αυτή μόνο εύκολη δεν είναι, αλλά κανένας δεν γνωρίζει ποιες είναι οι προθέσεις του Βάσκου τεχνικού για το μέλλον.

