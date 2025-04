Το παρασκήνιο της πώλησης των μετοχών της Τσέλσι σε αμερικανική κοινοπραξία υπό τους Τοντ Μπόελι και Clealake Capital θα αποκαλύψει ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς μέσω βιβλίου που θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι.

Η έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, είχε ως αποτέλεσμα να επιβληθούν πολλές κυρώσεις στη Ρωσία αλλά και σε ολιγάρχες, έναν εκ των οποίων ήταν ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι.

Ο Αμπράμοβιτς αναγκάστηκε, τελικά, να πουλήσει τις μετοχές του σε Αμερικανούς για 2,5 δισ. λίρες, βάζοντας τέλος σε μια εποχή που είχε ξεκινήσει με τον ίδιο να γίνεται ιδιοκτήτης του συλλόγου και να οδηγεί την ομάδα του Λονδίνου στις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας της, με κορυφαίες τις δύο κατακτήσεις του Champions League.

Από τότε ο Ρώσος ολιγάρχης δεν έχει μιλήσει ποτέ για το συγκεκριμένο θέμα, θα το κάνει όμως τώρα, όπως αναφέρει το BBC, με ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι με τίτλο «Sanctioned: The Inside Story of the Sale of Chelsea FC».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το βρετανικό Μέσο, ο Αμπράμοβιτς αναφέρεται σε όσα έγιναν μέχρι να έρθει τελικά η πώληση της Τσέλσι, ενώ υπάρχει αναφορά και στην απόπειρα δηλητηριασμού του που φέρεται να έγινε το 2022.