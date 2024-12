#Grêmio | 🚨 EXCLUSIVO: O Santos entrou na disputa com o Grêmio pela contratação do atacante Niclas Eliasson.



O Santos já fez proposta de compra de 80% dos direitos por 3,5 milhões de euros.



Oferta do Grêmio é de empréstimo pago (500 mil euros), com opção de compra. pic.twitter.com/XT4XxO7l6W