Μια γυναίκα, η οποία ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί, έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής από τον 4ο όροφο στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη στο Μοναστηράκι και σκοτώθηκε.

Στις 8:30 αστυνομικοί έβγαλαν από το κτίριο έναν άνδρα με χειροπέδες, ο οποίος έχει προσαχθεί και εξετάζεται για τον θάνατο της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους και έδιωξε τη γυναίκα από το διαμέρισμά του.

Αυτή στη συνέχεια φαίνεται να ανέβηκε στον από πάνω όροφο και υπό άγνωστες συνθήκες να έπεσε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, με τραγικό αποτέλεσμα.

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ιταλικής καταγωγής, έδειξε και κάποιες αμυχές που είχε στο πρόσωπο και το σώμα του, λέγοντας ότι προέρχονται από την επίθεση της γυναίκας εναντίον του.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.