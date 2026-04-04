Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συνελήφθη για κακουργηματικές πράξεις και αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, την Τρίτη (24.03.2026), ενώ του επιβλήθηκε η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καταβολή εγγύησης 50.000 ευρώ και απαγόρευση πώλησης, κατοχής, αγοράς, διάθεσης αρχαιοτήτων.

Το Σάββατο (04.04.2025) ο Γιώργος Τσαγκαράκης επέστρεψε στη διαδικτυακή του εκπομπή και αναφέρθηκε στην περιπέτειά του με τον νόμο. Ο γνωστός γκαλερίστας ανέφερε μάλιστα ότι για την υπόθεσή του ακούστηκαν ανακρίβειες και υπερβολές.

«Μετά από περίπου 15 ημέρες απουσίας, είμαι επιτέλους σήμερα, ξανά εδώ μαζί σας. Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή την ανάγκη να τοποθετηθώ, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όπως κάνω πάντα, όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ και 35 χρόνια βρίσκομαι καθημερινά μπροστά σας, με το όνομά μου, με το πρόσωπό μου, με ευθύνη και συνειδητότητα απέναντί σας. Σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας, δραστηριοποιούμαι στον χώρο των δημοπρασιών με συνέπεια, διαφάνεια και αξιοπρέπεια. Οι τελευταίες ημέρες, πρέπει να πω, ήταν από τις πιο δύσκολες της ζωής μου. Τις ημέρες αυτές ακούστηκαν πολλά. Ειπώθηκαν πολλές ανακρίβειες, υπερβολές και ισχυρισμοί που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», είπε αρχικά.

«Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Συνεργάζομαι πλήρως με τη δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή και έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη θεσμική της πορεία», πρόσθεσε ο γνωστός γκαλερίστας.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο πολύτιμο Ευαγγέλιο που βρέθηκε στην κατοχή του, δηλώνοντας: «Σε ό,τι αφορά το θέμα του Ευαγγελίου, θέλω να διευκρινίσω, ότι είχα ήδη προχωρήσει σε επικοινωνία με τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων με σκοπό τη νόμιμη δήλωσή του πολύ πριν ξεκινήσει η υπόθεση, γεγονός που αποδεικνύει τη βούλησή μου να κινηθώ εξ αρχής με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα πάντα με τη νόμιμη διαδικασία».

«Όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν πολύ καλά τη σχέση που έχω με την πίστη και την εκκλησία. Για μένα η πίστη δεν είναι λόγια, είναι τρόπος ζωής. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη ζωή που ο άνθρωπος δοκιμάζεται κι εκεί φαίνεται τι έχεις μέσα στην ψυχή σου πραγματικά τελικά. Και γι’ αυτό το λόγο οποιαδήποτε σκιά πάνω σε ένα τέτοιο θέμα, σας διαβεβαιώ ότι με αγγίζει βαθιά και προσωπικά», είπε ακόμα για την πίστη του.

Τέλος, ευχαρίστησε το κοινό του για τη στήριξή του, υπογραμμίζοντας: «Μέσα σε αυτό το δύσκολο διάστημα, υπήρξε και κάτι θετικό για μένα. Ήταν η στήριξή σας, που με συγκίνησε βαθιά… Προσαρμόζω την επιχειρηματική μου δραστηριότητα σύμφωνα με τους όρους που μου έχουν τεθεί μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα αναδειχθεί και ότι όλα θα μπουν στη σωστή τους διάσταση».