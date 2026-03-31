Δύο νεαροί, ηλικίας 18 και 19 ετών, έπεσαν θύματα άγριας επίθεσης και ξυλοδαρμού χθες το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία του Κορωπίου από πολυμελή ομάδα 20 έως 30 ατόμων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι δράστες επιτέθηκαν στους δύο φίλους χωρίς προφανή αιτία και συνέχισαν να τους χτυπούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα ακόμη και όταν εκείνοι βρέθηκαν αιμόφυρτοι στο έδαφος, παρά τις προσπάθειες εργαζομένων του δήμου να παρέμβουν και να τους προστατεύσουν.



Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε: «Ήταν κάτι πιτσιρικάδες, μαζεύτηκαν και παίξανε ξύλο. Ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι αλλά του έπεσε κάτω, πρόλαβαν οι άλλοι και του το πήρανε».



Στο σημείο του επεισοδίου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι κουζίνας μήκους 16 εκατοστών, ενώ τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματά» με τραύματα σε όλο τους το σώμα και το κεφάλι.



Το Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης, τα οποία παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.



