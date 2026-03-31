Μεγάλη ζημιά έχει υποστεί η 38χρονη που δέχθηκε επίθεση με νέφτι στην Κόρινθο, με τον πρώην της να εμφανίζεται κυνικός στα πρώτα λόγια που ανέφερε στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το Live News, η επίθεση έγινε προχθές τα μεσάνυχτα, όταν η γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της. Τότε, επιτέθηκαν ο πρώην σύντροφός της, μαζί με μια γυναίκα που αποδείχθηκε η τωρινή του σύντροφος.

Η γυναίκα υπέστη μεγάλη ζημιά από τα χτυπήματα και το νέφτι, ενώ έχει διάβρωση σε όλο το πρόσωπο, από το στέρνο και πάνω, ανέφερε η εκπομπή του Mega.

Επίσης, το Live News ανέφερε πως το θύμα της επίθεσης ήταν ζευγάρι με τον δράστη πριν οκτώ χρόνια, ενώ μαζί έχουν αποκτήσει και ένα παιδί, που είναι τώρα στην εφηβεία.

Το ζευγάρι μπορεί να χώρισε, ωστόσο έκτοτε φέρεται να την παρενοχλούσε ο πρώην, ο οποίος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν πράξη εκδίκησης η επίθεσή του.

Η αδερφή της 38χρονης σε δηλώσεις που παραχώρησε, είπε: «Προχωράει προς το καλύτερο, αλλά είναι δύσκολα. Έχει ένα κορίτσι που είναι στην εφηβεία. Είναι δύσκολα τα πράγματα».

Το χρονικό

Προχθές τα μεσάνυχτα, η γυναίκα επέστρεφε από την εργασία της, χωρίς να γνωρίζει ότι οι δράστες της είχαν στήσει ενέδρα.

Ο 40χρονος και η 35χρονη συνεργός του κρύφτηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και μόλις η 38χρονη μπήκε στο κτίριο, της επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά.

Αρχικά την ακινητοποίησαν ψεκάζοντάς την με σπρέι πιπεριού και ρίχνοντάς της νέφτι στο πρόσωπο, προκαλώντας της έντονο πόνο και αποπροσανατολισμό.

Στη συνέχεια, οι δράστες άρχισαν να τη χτυπούν με σφοδρότητα στο πρόσωπο και στο σώμα. Ο 40χρονος φέρεται να την άρπαξε από τα μαλλιά και να χτυπούσε το κεφάλι της στην πόρτα του ασανσέρ.

Οι κραυγές της 38χρονης κινητοποίησαν τους γείτονες, οι οποίοι βγήκαν να δουν τι συμβαίνει. Με την παρουσία τους, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Οι ένοικοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα.

Οι αστυνομικές αρχές, μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και προχώρησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη των δύο δραστών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών.