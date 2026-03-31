Ένα άγριο περιστατικό σημειώθηκε στην Κόρινθο, με μία 38χρονη να δέχεται νέφτι στο πρόσωπο από τον πρώην της, ο οποίος μαζί με μία φίλη του την ξυλοκόπησαν άγρια, χτυπώντας μάλιστα το κεφάλι της πολλές φορές πάνω σε ασανσέρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας, όταν η γυναίκα επέστρεφε από την εργασία της, χωρίς να γνωρίζει ότι οι δράστες της είχαν στήσει ενέδρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 40χρονος και η 35χρονη συνεργός του κρύφτηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και μόλις η 38χρονη μπήκε στο κτίριο, της επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά.

Αρχικά την ακινητοποίησαν ψεκάζοντάς την με σπρέι πιπεριού και ρίχνοντάς της νέφτι στο πρόσωπο, προκαλώντας της έντονο πόνο και αποπροσανατολισμό, έγραψε η ιστοσελίδα npress.gr.

Στη συνέχεια, οι δράστες άρχισαν να τη χτυπούν με σφοδρότητα στο πρόσωπο και στο σώμα. Ο 40χρονος φέρεται να την άρπαξε από τα μαλλιά και να χτυπούσε το κεφάλι της στην πόρτα του ασανσέρ, σε μία επίθεση που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα βίαιη.

Το θύμα κατέρρευσε αιμόφυρτο στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων.

Την ώρα που η 38χρονη βρισκόταν σχεδόν αναίσθητη, οι κραυγές της κινητοποίησαν τους γείτονες, οι οποίοι βγήκαν να δουν τι συμβαίνει. Με την παρουσία τους, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Οι ένοικοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα.

Οι αστυνομικές αρχές, μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και προχώρησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη των δύο δραστών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως η σχέση του με το θύμα ήταν έντονα συγκρουσιακή και ότι προχώρησε στην επίθεση με σκοπό να εκδικηθεί.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σοβαρότητα των περιστατικών βίας και την ανάγκη άμεσης προστασίας των θυμάτων.

