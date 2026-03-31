Περισσότερα από 400 πιθανά θύματα εμπορίας ή εκμετάλλευσης, προερχόμενα από Ρουμανία και Βουλγαρία, εντοπίστηκαν να επαιτούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι τα τέλη του φετινού Μαρτίου.

Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν σε εκδήλωση απολογισμού της ειδικής δράσης «Υπηρεσίες συντονισμού για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων στα Νοτιοανατολικά Βαλκάνια», που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία Στην Ελλάδα υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στη Βουλγαρία από την Κρατική Υπηρεσία Παιδικής Προστασίας και την A21 και στη Ρουμανία από την Terre des hommes Romania.

Όπως ανακοίνωσε ο Βαλάντης Παπαθανασίου, δικηγόρος, συντονιστής της ειδικής δράσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος εντοπίστηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 462 πιθανά θύματα εμπορίας ή εκμετάλλευσης, εκ των οποίων οι 289 ήταν υπήκοοι Βουλγαρίας και οι υπόλοιποι Ρουμανίας. Ο εντοπισμός τους έγινε στον δρόμο καθώς κατά βάση επαιτούσαν, και η προσέγγιση τους επετεύχθη με επαγγελματίες, οι οποίοι μιλούσαν τη γλώσσα τους (βουλγαρικά και ρουμανικά).

Βούλγαροι θύματα εμπορίας στη Θεσσαλονίκη, Ρουμάνοι στην Αθήνα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δράσης του streetwork που υλοποιήθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα εντοπίστηκαν 240 πιθανά θύματα εμπορίας, προερχόμενα κυρίως από τη Ρουμανία και στη Θεσσαλονίκη 222 άτομα, στην πλειονότητα τους από τη Βουλγαρία, πιθανότατα λόγω εγγύτητας. Οι περισσότεροι ήταν άστεγοι ή σε συνθήκες επισφαλούς στέγασης, ενώ όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΑΡΣΙΣ, δόθηκαν στις Αρχές.

«Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν θύματα εμπορίας στο κέντρο ή σε φανάρια, σε διασταυρώσεις έξω από την πόλη αλλά και στην Περαία, τη Χαλκιδική και άλλες πόλεις», είπε ο Νίκος Κωτούλας, κοινωνικός λειτουργός ειδικής δράσης streetwork της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, σύμφωνα με την Ειρήνη Τοψή, κοινωνική επιστήμονα στην ΑΡΣΙΣ, εντοπίστηκαν θύματα εμπορίας εντός και εκτός του ιστορικού κέντρου, σε πανηγύρια και γιορτές, αλλά και έξω από εμπορικά κέντρα.

Ανάγκη συνέχισης της διακρατικής συνεργασίας

Σημαντικό για τον Βαλάντης Παπαθανασίου, ήταν ότι στο πλαίσιο της δράσης αναπτύχθηκε εγχειρίδιο που παρουσιάζει το νομικό πλαίσιο σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων και υπεγράφη διακρατικό πρωτόκολλο συνεργασίας που καθορίζει τις ευθύνες και τις υπηρεσίες που παρέχει κάθε χώρα στους τομείς του εντοπισμού, της προστασίας και του επαναπατρισμού πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

«Παράλληλα, προγραμματίσαμε συναντήσεις με άλλους φορείς και εταίρους για να έχουμε διάχυση του πρωτοκόλλου συνεργασίας που περιλαμβάνει καλές πρακτικές και τους μηχανισμούς συνεργασίας που αναπτύχθηκαν», είπε ο Βαλάντης Παπαθανασίου.

Στην ανάγκη ανάπτυξης ενός συστήματος άμεσης ανταπόκρισης αλλά και συνεργασίας με την αστυνομία, την εισαγγελία και τα προξενεία χωρών απ’ όπου προέρχονται τα πιθανά θύματα εμπορίας, αναφέρθηκε, από την πλευρά της, η Θεοδώρα Γιαννή, προϊσταμένη του τμήματος υποδοχής της διεύθυνσης κοινωνικών παρεμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

«Επιπλέον, χρειάζεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός γιατί πρόκειται για ομάδες ανθρώπων σε ευάλωτη κατάσταση, παιδιά ή ενήλικες με προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας», πρόσθεσε η Θεοδώρα Γιαννή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τον ρόλο της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του προγράμματος εξήραν η Μόνικα Νικόλοβα, διευθύντρια της Α21 Βουλγαρίας και η Μάργα Στογιάννοβα, εκπρόσωπος της κρατικής υπηρεσίας παιδικής προστασίας Βουλγαρίας, ζητώντας να συνεχιστούν οι καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν.