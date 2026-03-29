Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (29/03/2026) στο Χαλάνδρι, όταν ένας 19χρονος οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και παραβίασε τον μισό ΚΟΚ για να διαφύγει.

Η καταδίωξη στο Χαλάνδρι ξεκίνησε όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, παραβίασε τρεις ερυθρούς σηματοδότες και τέσσερα σήματα STOP, ενώ κινήθηκε αντίθετα σε δύο μονόδρομους.

Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Λιβαδειάς, όπου το όχημα προσέκρουσε σε κράσπεδο.

Ο οδηγός δεν ακινητοποιήθηκε αλλά επιχείρησε να διαφύγει κάνοντας όπισθεν, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τους αστυνομικούς που τον καταδίωξαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.