Σε νέα φάση μπαίνουν οι έρευνες για τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία, Μανώλη Βροντάκη, στη Νέα Πέραμο. Υπενθυμίζεται ότι η σορός του 27χρονου είχε εντοπιστεί την 1η Φεβρουαρίου μέσα σε ρέμα.

Ο νεαρός άνδρας είχε απαχθεί στην Ελευσίνα και, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, κρατήθηκε ζωντανός για έξι ημέρες. Στη συνέχεια εκτελέστηκε με δέκα σφαίρες, ενώ οι δράστες φέρεται να επιχείρησαν να κάψουν τη σορό του, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται ο εντοπισμός του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για την απαγωγή. Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου είχε βρεθεί η σορός, ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, το συγκεκριμένο σημείο είχε ήδη ελεγχθεί χωρίς αποτέλεσμα.

Εκτιμάται ότι οι δράστες επέστρεψαν στην περιοχή μετά τον εντοπισμό του πτώματος και προχώρησαν στην καύση του οχήματος, σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν αποδεικτικά στοιχεία.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συλλέγουν και να αναλύουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών και να ρίξουν φως στα κίνητρα πίσω από το φρικτό έγκλημα.