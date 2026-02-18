Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των οποίων ενέχονται στη συστηματική διάπραξη συνολικά εννέα περιπτώσεων απάτης, εκ των οποίων δύο τετελεσμένες και επτά απόπειρες, σε βάρος πολιτών στο Ηράκλειο και σε περιοχές του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Για τις υποθέσεις αυτές, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες ηλικίας 20, 24 και ένας ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα (συμμορία), διάπραξη απατών και διακεκριμένες κλοπές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα 5 και 6 Φεβρουαρίου είχαν συγκροτηθεί δύο διαφορετικές εγκληματικές ομάδες, αποτελούμενες η μία από τον 24χρονο και τον ανήλικο, οι οποίοι δρούσαν σε περιοχές του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, διαπράττοντας συνολικά πέντε περιπτώσεις απάτης (μία τετελεσμένη και τέσσερις απόπειρες) και η δεύτερη από τον 20χρονο και ακόμα δύο άγνωστους δράστες, ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο δράσης σε περιοχές του Ηρακλείου με συνολικά τέσσερις περιπτώσεις, εκ των οποίων μία τετελεσμένη.

Όπως αναφέρεται από την αστυνομία, οι δράστες, έχοντας κατά περίπτωση τον ρόλο «εισπράκτορα», με τη χρήση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν κοσμήματα και χρήματα. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο δράσης, άγνωστος επικοινωνούσε τηλεφωνικά με ηλικιωμένα κυρίως άτομα, παρουσιαζόμενος ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και του κινδύνου πυρκαγιάς στις οικίες τους, τα έπειθε να ακολουθήσουν μία συγκεκριμένη διαδικασία δήθεν ελέγχου, που περιελάμβανε και τη συγκέντρωση του συνόλου των κοσμημάτων και ενίοτε χρημάτων, τα οποία καθ’ υπόδειξή του τα άφηναν ανεπιτήρητα σε εξωτερικό προαύλιο χώρο των οικιών.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, κατάφεραν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό, κοσμήματα, τιμαλφή και ηλεκτρονικό υπολογιστή απροσδιόριστης αξίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου στις 07-02-2026, ο 24χρονος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε όχημα (και ακινητοποιήθηκε) κατά την επιβίβασή του σε πλοίο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τυχόν συνεργών τους όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.