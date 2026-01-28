Συναγερμός σήμανε σε ΕΚΑΒ και ΕΛ.ΑΣ. λίγο μετά τις 07:00 το πρωί της Τετάρτης, καθώς ενημερώθηκαν ότι σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού στην Καλλιθέα έχει μεταφερθεί ένα βρέφος χωρίς αισθήσεις.

Το κοριτσάκι 7 ημερών πήγαν στο κτηνιατρείο ο πατέρας και η θεία του, ζητώντας βοήθεια, ενώ μέσα σε ελάχιστο χρόνο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πρόκειται για υπηκόους Ρουμανίας, οι οποίοι θα καταθέσουν στους αστυνομικούς τι ακριβώς έχει συμβεί, ενώ αστυνομικοί μετέβησαν τόσο στο κτηνιατρείο όσο και στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) το κοριτσάκι έφτασε στο νοσοκομείο Παίδων στις 07:30 το πρωί άσφυγμο και χωρίς αναπνοή. Οι γιατροί έκαναν μεγάλη προσπάθεια να το επαναφέρουν, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ακόμη ότι το βρέφος δεν είχε γρίπη ή άλλη εποχική ίωση.