Νέοι μάρτυρες κλήθηκαν για να καταθέσουν στη δίκη πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να απέκρυψαν το πόρισμα ελέγχου της Παρασκευής Τυχεροπούλου, που αποτελεί πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση, και έκανε λόγο για «προβληματικά» ΑΦΜ αγροτών που αιτήθηκαν επιδότησης από το 2018 έως το 2020. Πρόκειται για πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία, όπως καταγγέλλεται, μετακινήθηκαν δυσμενώς από τις θέσεις τους.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία κατέθεσε για δεύτερη ημέρα στη δίκη και πλέον βρίσκεται εκτός Οργανισμού, ανέφερε πως και η ίδια υποβαθμίστηκε μετά το πόρισμα που κατέθεσε. «Σας προσέγγισε κάποιος έμμεσα, κεκαλυμμένα ή μη για αλλαγή των πορισμάτων σας ή να σταματήσετε;» ήταν η ερώτηση από έδρας με τη μάρτυρα να απαντά: «Δεν επέλεξαν αυτόν τον τρόπο, επέλεξαν άλλες μεθόδους, να με μετακινήσουν, αυτό έκαναν για να με κάνουν να σταματήσω. Ήμουν το μαύρο πρόβατο, δεν υπήρχε λόγος να με προσεγγίσουν διαφορετικά, υποσχόμενοι προαγωγή». Μάλιστα, η μάρτυρας μίλησε και για έναν συνάδελφό της ο οποίος ήταν ο πρώτος που είχε αποκαλύψει παράνομες δηλώσεις στην Κρήτη και, όπως είπε, απειλήθηκε από παραγωγό και «τιμωρήθηκε» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή και δεν ασχολήθηκε κάποιος με αυτό που είπε. Εγώ είμαι στο πρωτόκολλο της ΑΑΔΕ. Είμαι εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κ. έχει εξαφανιστεί δεν ξέρω τι θα απογίνει με αυτόν τον άνθρωπο, μάλλον θα τον απολύσουν. Χαρακτηρίστηκε τρελός, ότι έχει το ακαταλόγιστο, έλεγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν ξέρει τι λέει…. Και για εμένα το έλεγαν….» ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας η οποία εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέσα στον Οργανισμό λειτουργούσε κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων, που σε συνεργασία με παραγωγούς λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους.

Σύμφωνα με την κ. Τυχεροπούλου από τους αρμόδιους «αγνοήθηκαν οι ενδείξεις». «Θα μπορούσε να μη φτάσει ο Οργανισμός ως εδώ….» κατέθεσε ενώ υπογράμμισε «πως το μεγαλύτερο σκάνδαλο μέσα στον Οργανισμό» ήταν ο τρόπος που δόθηκε το εθνικό απόθεμα στους αιτούντες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Έγινε η ζημιά, γι’ αυτό ασχολούνται τώρα όλοι…» σημείωσε η μάρτυρας η οποία τελεί ως ειδική συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε δύο δικογραφίες. Η κ. Τυχεροπούλου, κατέθεσε πως μέσα στον Οργανισμό καταγράφονταν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλά και των πολύ λιγότερων, μεταξύ των οποίων και η ίδια, που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου. Η μάρτυρας επανέλαβε πως τον Νοέμβριο του 2020 παρέδωσε στον τότε Αντιπρόεδρο και μετέπειτα Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος κάθεται στο εδώλιο, και ακόμη τέσσερα στελέχη το πόρισμά της για 48 «κόκκινα» ΑΦΜ και στη συνέχεια της ανακοινώθηκε η μετακίνησή της. Η μάρτυρας ανέφερε πως διαπίστωσε ότι τα επίμαχα ΑΦΜ επανελέγχθηκαν με άλλα ευρήματα ενώ τελικά οι περισσότεροι έλεγχοι αναιρέθηκαν χωρίς αιτιολογία μιας και δεν είναι απαραίτητη.

Το δικαστήριο, το οποίο θα συνεδριάσει και πάλι στις 16 Μαρτίου, ζήτησε τη διαβίβαση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να διαπιστωθεί αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος των 48 αγροτών που αναφέρονται στο πόρισμα Τυχεροπούλου.