Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε το βράδυ της Πατασκευής, μια γυναίκα από το Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά έπειτα από πτώση από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, του σπιτιού της .

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 70χρονη έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ στο σπίτι της πραγματοποιούνταν εργασίες.

Από την πτώση, όπως αναφέρει το patris.gr, υπέστη σοβαρά τραύματα στα άκρα καθώς και στο κεφάλι.

Mετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.