Το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο από την παράσυρση του αστυνομικού στο Κιλκίς, από οδηγό που ήθελε να αποφύγει την κλήση.

Το βίντεο προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και δείχνει τον αστυνομικό να κρατιέται από το καπό του αυτοκινήτου.

Σημειώνεται ότι ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ ο 58χρονος οδηγός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση.