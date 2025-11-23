Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ληστείας και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι και ακόμη ένας που αναζητείται, χθες το βράδυ, σε πάρκο στην Πυλαία, πλησίασαν παρέα ανηλίκων, ζητώντας τους απειλητικά χρήματα και όταν οι τελευταίοι αρνήθηκαν, επιτέθηκαν σε δύο από αυτούς και τους προκάλεσαν σωματικές βλάβες, με αποτέλεσμα ένας εκ των παθόντων να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης.

Σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, σωματική βλάβη και επικίνδυνη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων. Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς των τριών ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.