Νεκρός ανασύρθηκε ο 26χρονος Στέφανος από τα θαλάσσια περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Κεφαλονιά, το πρωί της Πέμπτης.

O 26χρονος είχε εξαφανιστεί από την Τρίτη και οι Αρχές είχαν ξεκινήσει χθες την αναζήτησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του inkefalonia.gr, πυροσβέστες εντόπισαν τμήμα οχήματος σε δύσβατη περιοχή, χθες στις 20:30 και, αργότερα, αναγνώρισαν τον αριθμό πινακίδας του αυτοκινήτου του άτυχου νέου. Εντός μίας ώρας, οι Αρχές εντόπισαν το όχημα στη θάλασσα, στο ίδιο σημείο όπου στο παρελθόν είχε σημειωθεί άλλο περιστατικό.

Στη συνέχεια, οργανώθηκε επιχείρηση ανάσυρσης από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και το Λιμενικό.

Η επιχείρηση ανάσυρσης, διήρκεσε αρκετό χρόνο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι Αρχές ωστόσο κατάφεραν να ανασύρουν τη σορό του 26χρονου και το όχημά του, το οποίο μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αργοστολίου.