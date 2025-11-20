Εξιχνιάστηκε η υπόθεση των πυροβολισμών στο Τυμπάκι Ηρακλείου, όπου ένας 60χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά ενώ κοιμόταν στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δράστης είναι ο 21χρονος ανιψιός του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 60χρονος κοιμόταν στο κρεβάτι του μαζί με τη σύζυγό του, όταν τραυματίστηκε από σκάγια καραμπίνας.

Ο δράστης είχε πυροβολήσει από το παράθυρο του υπνοδωματίου τους, με τα σκάγια να πετυχαίνουν τον 60χρονο άνδρα στην πλάτη και το χέρι.

Ο 60χρονος, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, είχε μεταβεί στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου είχε δεχτεί τις πρώτες βοήθειες και είχε αποχωρήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, πλέον οι Αρχές αναζητούν τον 21χρονο ανιψιό του.